(Görüntülü) Baklava ustası tüfekle intihar etti

Mustafa KANLI/GAZİANTEP, ()- GAZİANTEP'te, borçları nedeniyle bunalıma girdiği iddia edilen baklava ustası Mustafa T. (33), çenesine dayadığı tüfeği ateşleyerek yaşamına son verdi.



Olay, akşam saatlerinde Mavikent Mahallesi'nde meydana geldi. Şahinbey Oto Sanayi Sitesi yakınlarında kanlar içerisinde bir kişiyi görenler, durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, yerde yatan kişinin, çenesine tüfeği dayadıktan sonra ateş ederek canına kıydığını belirledi. Jandarmanın incelemesinde, ölen kişinin baklava ustası Mustafa T. olduğu ve borçları nedeniyle intihar ettiği saptandı. Mustafa T.'nin cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na konuldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.