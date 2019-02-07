Cengiz ÇOBAN-İSTANBUL ()-ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Kartal Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gelerek yaralıları ziyaret etti. Bakan Kurum hastane çıkışında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Kurum, "Bölgede yoğun bir çalışma var. Hava kararmadan önce birçok vatandaşımıza ulaşmak istiyoruz" dedi.
(Görüntülü) Bakan Kurum: hava kararmadan önce birçok vatandaşımıza ulaşmak istiyoruz (1)
Cengiz ÇOBAN-İSTANBUL ()-ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Kartal Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gelerek yaralıları ziyaret etti. Bakan Kurum hastane çıkışında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Kurum, "Bölgede...
07 Şubat 2019 Perşembe 14:01
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