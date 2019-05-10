(Görüntülü) Bakan Akar, Suriye sınır hattında

Hüseyin BOZOK/HATAY, () - MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar Hatay'daki sınır birliklerini denetledi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve beraberindeki komutanları, sınır birliklerini denetlemek üzere Hatay'a geldi. Bakan Akar ve komutanları havalimanında Vali Rahmi Doğan ve 2'nci Ordu Komutan Vekili Korgeneral Sinan Yayla karşıladı. Daha sonra sınır hattındaki birliklerde inceleme ve denetlemelerde bulunan Bakan Akar ile komutanlar Vali Rahmi Doğan'ı makamında ziyaret etti.