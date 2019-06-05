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(Görüntülü) Bakan Akar: Son terörist etkisiz hale getirilmeden bölgeden çıkmayacağız

ANKARA, () - MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, "'Pençe' harekatımız devam ediyor. Teröristlerin 'Pençe' harekat bölgesindeki tüm inlerine girilecek. Orada en son terörist etkisiz hale getirilmeden de o bölgeden çıkmayacağız. Orayı teröristlerden...

ANKARA, () - MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, "'Pençe' harekatımız devam ediyor. Teröristlerin 'Pençe' harekat bölgesindeki tüm inlerine girilecek. Orada en son terörist etkisiz hale getirilmeden de o bölgeden çıkmayacağız. Orayı teröristlerden arındıracağız" dedi.

Milli Savunma Bakanı Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ile Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile 'Pençe' harekat bölgesindeki inceleme ve denetlemeleri kapsamında Büyüktopraklı Üs Bölgesi'ne gitti. Balkayalar bölgesinde sınırın sıfır noktasındaki 2 bin 400 rakımlı üs bölgesinde askerlerin bayramını kutlayan Akar, Hakurk bölgesini gören üs bölgesindeki faaliyetlere ilişkin brifing aldı.

Bakan Akar, denetleme ve incelemelerin ardından yaptığı açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) milletinin egemenliği, bağımsızlığı ile güvenliği için kendisine verilen görevleri en iyi şekilde yapma gayretinde olduğunu belirtti. Akar, Türk milletinin gösterdiği sevgiyi, güveni ve ettiği duaları Mehmetçik için ilham kaynağı olarak nitelendirerek, "Asil milletimizin silahlı kuvvetlerimize olan güveni bizim için büyük bir takdir meselesidir. Bu güvene layık olabilmek için elimizden geleni yapmaya devam ediyoruz. 'Pençe' harekatımız devam ediyor. Teröristlerin 'Pençe' harekat bölgesindeki tüm inlerine girilecek. Orada en son terörist etkisiz hale getirilmeden de o bölgeden çıkmayacağız. Orayı teröristlerden temizleyeceğiz, arındıracağız" diye konuştu. 

'MİLLETİMİZİ TERÖR BELASINDAN KURTARACAĞIZ'

Bakan Akar, 'Fırat Kalkanı' ile 'Zeytin Dalı' harekat bölgelerindeki faaliyetlerin sürdürüldüğünü, İdlib'de mazlum ve masumları korumaya devam ettiklerini de vurgulayarak, "Ateşkes ve istikrarın sağlanması için elimizden gelen gayreti orada gösteriyoruz. Ruslarla gerekli temasları sürdürüyoruz. Bunun dışında denizlerimizde, semalarımızda da ülkemizin ve milletimizin hak ve hukukunu korumak bakımından yapılması gereken ne varsa bunların hepsi aralıksız, eksiksiz yapıldı, yapılmaya devam edilecek. Silahlı kuvvetler olarak bize verilen görevleri anayasa çerçevesinde, yasalar ve Cumhurbaşkanı'mızın talimatları doğrultusunda en iyi şekilde yerine getirmek için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz, sürdüreceğiz. İnşallah asil milletimizi bu terör belasından kurtaracağız" dedi. 

'GİRİLEMEZ DENİLEN YERLERE GİRDİK'

Büyüktopraklı Üs Bölgesi karşısındaki İkiyaka Dağları'nı işaret eden Akar, "Üzerinde bulunduğumuz yerler ve arkamızdaki İkiyaka Dağları, daha önce teröristlerce 'girilemez, çıkılamaz' olarak nitelendirilen yerlerdi. Allah'a çok şükür Mehmetçik 'girilemez' denilen yerlerin hepsine girdi, 'çıkılamaz' denilen yerlerin hepsine çıktı. Şu anda bu bölge tamamen TSK'nın kontrolü altında. Benzer şekilde 'Pençe' harekatı da bunun devamı niteliğinde. Orada da teröristlerin bütün mağaralarına, inlerine gireceğiz. Orada da en son teröristi etkisiz hale getirinceye kadar harekatımız devam edecek" diye konuştu. 

Bakan Akar, inceleme ve denetlemeleri sırasında mevzide nöbet tutan askerlerle de sohbet etti, onların ve telefonda görüştüğü ailelerinin bayramını tebrik etti.
 

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