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(Görüntülü) Bahçelievler'de silahlı soygun kamerada

Çağatay KENARLI/İSTANBUL, () BAHÇELİEVLER'de iki ayrı marketten silah zoruyla yaklaşık 5 bin lira gasp eden iki şüpheli yakalandı. Silahlı soygun güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. İlk olay 27 Kasım tarihinde meydana...

Çağatay KENARLI/İSTANBUL, () BAHÇELİEVLER'de iki ayrı marketten silah zoruyla yaklaşık 5 bin lira gasp eden iki şüpheli yakalandı. Silahlı soygun güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

İlk olay 27 Kasım tarihinde meydana geldi. Yüzleri maskeli ve silahlı iki şüpheli, bir iş marketin kasasında bulunan görevliye silah doğrulttu. Şüpheliler daha sonra kasada bulunan paraları alarak, kaçtı. İkinci olay da 3 gün sonra meydana geldi. İlk soygunu gerçekleştiren iki şüpheli girdikleri markette yine silah zoruyla kasada bulunan paraları alıp, kaçtı.

Polisin yaptığı çalışmalar sonucunda soygunu gerçekleştirdiği tespit edilen M.U.T. ve  M.Ş.D. isimli iki şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerinde ele geçirilen silahın her iki olayda kullanılan silah olduğu tespit edildi. Adliyeye sevk edilen M.U.T., M.Ş.D. tutuklanarak, cezaevine gönderilirken, şüphelilerden M.Ş.D.'nin cezaevi firarisi olduğu tespit edildi.

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