Alper KORKMAZ / İSTANBUL , () BAHÇELİEVLER'de bir apartmanın çatısında yangın çıktı. Yangın nedeniyle büyük korku yaşayan vatandaşlar sokağa çıkarken, yangın itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü. Bahçelievler Mahallesi, Papatyalı Sokak üzerinde bulunan binanın çatısında saat 11.00 sıralarında yangın çıktıç Edinilen bilgiye göre, 4 katlı binanın çatısında süren izolasyon çalışması sırasında başlayan yangın çatının büyük bir bölümünü sardı. Olayı gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Binayı saran dumanlar ve çatıdaki alevler nedeniyle büyük korku yaşayan bina sakinleri kendi imkanlarıyla dışarı çıktı. Bazı vatandaşların da evcil hayvanlarıyla binadan çıktığı görüldü. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kısa sürede yangını kontrol altına alarak söndürdü. Bir bina sakini, izolasyon çalışması yapanları uyardığı söyleyerek duruma tepki gösterdi.
(Görüntülü) Bahçelievler'de bir binanın çatısına yangın
Alper KORKMAZ / İSTANBUL , () BAHÇELİEVLER'de bir apartmanın çatısında yangın çıktı. Yangın nedeniyle büyük korku yaşayan vatandaşlar sokağa çıkarken, yangın itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü. Bahçelievler...
24 Temmuz 2018 Salı 13:12
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