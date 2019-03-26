(Görüntülü) Bahçe duvarına çarpan otomobilin sürücüsü öldü

BURSA'da hızlı girdiği virajı alamayarak yol kenarındaki evin bahçe duvarına çarpan otomobilin sürücüsü Abdülmuttalip Altın (28), hayatını kaybetti. Olay yerine incelemesi sırasında polis ekipleri, yakındaki okula gidip gelen öğrencilerin cesedi görmemesi için polis, branda çekerek önlem aldı. Kaza, saat 06.00 sıralarında merkez Osmangazi İlçesi Yeniceabat Mahallesi Necdet Coşkunüzer Ortaokulu'nun önünde meydana geldi. Yunuseli Mahallesi yönünden İstanbul Caddesi yönüne giden Abdülmuttalip Altın yönetimindeki 16 MCL 50 plakalı otomobil, hızlı girdiği virajda kontrolden çıktı. Otomobil, yol kenarındaki bir evin bahçe duvarına çarptı. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Altın'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Abdülmuttalip Altın'ın cenazesi, yapılan incelemenin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olay yeri incelemesi sırasında okula gelen öğrencilerin cesedi görmemesi için branda çekilerek önlem alındı.