(Görüntülü) Bağ evindeki serada yetiştirilen Hint kenevirleri imha edildi

Vehbi SARIHAN/SARIGÖL (Manisa), ()- MANİSA'nın Sarıgöl ilçesinde, jandarmanın düzenlediği operasyonda bağ evindeki iki serada 590 kök Hint keneviri ve 45,70 gram kubar esrar ele geçirildi. Hint kenevirleri yakılarak imha edildi.



İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kırsal Yukarıkoçaklar Mahallesi'nde yaşayan M.B.'nin (58) bağ evinde Hint keneviri yetiştirdiği ihbarıyla harekete geçti. Çalışma başlatan ekipler, saat 13.00 sıralarında Sarıgöl Sulh Ceza Hakimliği'nden alınan arama kararının ardından belirlenen adresteki M.B.'nin bağ evine operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda bağ evindeki iki ayrı serada boyları 40 ile 50 santimetre arasında değişen 590 kök Hint keneviri ile 45, 70 gram kubar esrar ele geçirildi. Evde ise ruhsatsız biri kurusıkı 7.65 milimetre çapında 2 tabanca ve bu tabancalara ait toplam 140 mermi bulundu. M.B.'nin evde olmadığı belirlendi. Ele geçirilen Hint kenevirleri jandarma tarafından tek tek sökülüp, yakılarak imha edildi.