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(Görüntülü) Bacadan girdikleri evden 72 bin dolar çalan 2 kişi yakalandı

BURSA'da, bacasından girdikleri evden 72 bin 500 dolar çalan 3 şüpheliden 2'si yakalandı. Olay, geçen hafta merkez Osmangazi ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Mahalledeki bir evi uzun süre takibe alan E.D. (45), H.E. (32) ve...

BURSA'da, bacasından girdikleri evden 72 bin 500 dolar çalan 3 şüpheliden 2'si yakalandı.

Olay, geçen hafta merkez Osmangazi ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Mahalledeki bir evi uzun süre takibe alan E.D. (45), H.E. (32) ve H.B. (43), gece saatlerinde evin boş olduğunu fark etti. Kapıyı açmayı çalışan 3 şüpheli, başamayınca bacadan eve girdi. Evde bulunan çelik kasayı açan şüpheliler, 72 bin 500 doları alarak kaçtı. Eve geldiğinde çelik kasanın açık olduğunu fark eden ev sahibi İ.C., durumu polise bildirdi. Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Osmangazi Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kameralarından yola çıkarak şüphelilerin kimliğini tespit etti. Harekete geçen ekipler şüphelilerden E.D. ve H.E.'yi kısa sürede yakaladı. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramalarda 60 bin dolar ve bir adet ruhsatsız tabanca ele geçirdi. Diğer şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.

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