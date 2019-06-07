(Görüntülü) Bacada mahsur kalan baykuş kurtarıldı
ELAZIĞ’ın Kovancılar ilçesinde, evin bacasında mahsur kalan baykuş, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı. Kovancılar ilçesindeki bir evde, sabah saatlerinde duvardan gelen sesi duyan aile bireyleri, itfaiye ekiplerine durumu bildirdi....
07 Haziran 2019 Cuma 16:04
ELAZIĞ’ın Kovancılar ilçesinde, evin bacasında mahsur kalan baykuş, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı. Kovancılar ilçesindeki bir evde, sabah saatlerinde duvardan gelen sesi duyan aile bireyleri, itfaiye ekiplerine durumu bildirdi. Gelen ekipler, yaptıkları incelemede baykuşun bacada mahsur kaldığını tespit etti. Duvarı kıran itfaiye erleri, baykuşu mahsur kaldığı yerden kurtararak, doğal ortamına bıraktı.
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