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(Görüntülü) Babasının tabancasıyla kendini başından vuran genç kadın, öldü

KIRIKKALE'de, iddiaya göre bir süredir bunalımda olan Hilal Ö. (20), babasının tabancasıyla kendini başından vurarak yaşamına son verdi. Olay, saat 16.00 sıralarında Çalılıöz Mahallesi’nde meydana geldi. Ailesiyle birlikte oturan...

KIRIKKALE'de, iddiaya göre bir süredir bunalımda olan Hilal Ö. (20), babasının tabancasıyla kendini başından vurarak yaşamına son verdi.

Olay, saat 16.00 sıralarında Çalılıöz Mahallesi’nde meydana geldi. Ailesiyle birlikte oturan ve bir süredir bunalımda olduğu ileri sürülen Hilal Ö., ailesinin evde olmadığı sırada babasına ait tabancayla kendini başından vurdu. Hilal Ö.'ye ulaşamayan yakınları, durumdan şüphelenip eve gitti. Zili çalmalarına rağmen kapıyı açan olmayınca polis ve sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen ekipler, kapıyı çilingir yardımıyla açmalarının ardından Hilal Ö.'yü kanlar içerisinde yerde buldu. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Hilal Ö.'nün hayatını kaybettiği belirlendi. Hilal Ö.’nün cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla igili soruşturma başlatıldı. 

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