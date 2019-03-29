Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TUZLA'DA KONUŞTU
Erdoğan kritik ilçe Tuzla'da konuştu
Atatürk Havalimanı'nda bir devir kapanıyor
Atatürk Havalimanı'nda bir devir kapanıyor
TBMM Genel Kurulu toplanamadı
TBMM Genel Kurulu toplanamadı
Mimaroba’ya hem kadın hem gazeteci muhtar adayı
Mimaroba’ya hem kadın hem gazeteci...

(Görüntülü) Babasının eve kilitlediği iddia edilen Bahar, itfaiye merdiveni ile kurtarıldı

  Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, ()- DÜZCE'de, babasının kendisini eve kilitlediğini iddia eden 18 yaşındaki Bahar Ş. itfaiye merdiveni yardımıyla kurtarıldı. Bahar Ş., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Aydınpınar Caddesi'nde...

 

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, ()- DÜZCE'de, babasının kendisini eve kilitlediğini iddia eden 18 yaşındaki Bahar Ş. itfaiye merdiveni yardımıyla kurtarıldı. Bahar Ş., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Aydınpınar Caddesi'nde 4 katlı apartmanın ikinci katında oturan Bahar Ş., öğle saatlerinde polisi arayıp, babasının kendisini eve kilitlediğini söyledi. Bunun üzerine adrese, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis, itfaiye merdiveni ile genç kızın bulunduğu kata çıktı. Bahar Ş., itfaiye merdiveni ile indirilerek, ifadesi alınmak üzere Şehit Osman Çatana Polis Merkezi'ne götürüldü.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner336

banner328