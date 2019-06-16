(Görüntülü) Babasının boğazına komando bıçağı sapladı
ANTALYA'da 16 yaşındaki Ş.U., birlikte çay içtiği babası Ender U.'nun boğazına komando bıçağını sapladı. Ağır yaralanan Ender U. hastanede tedaviye alınırken, Ş.U. ise polise teslim oldu. Olay, saat 14.30 sıralarında Muratpaşa...
16 Haziran 2019 Pazar 16:46
ANTALYA'da 16 yaşındaki Ş.U., birlikte çay içtiği babası Ender U.'nun boğazına komando bıçağını sapladı. Ağır yaralanan Ender U. hastanede tedaviye alınırken, Ş.U. ise polise teslim oldu. Olay, saat 14.30 sıralarında Muratpaşa Mahallesi 578 Sokak'ta meydana geldi. Ş.U., babasının işlettiği oto kiralama dükkanına geldi. Ş.U., burada yanındaki komando bıçağını çıkarıp, birlikte çay içtiği babasının boğazına sapladı. Hemen sokağa çıkan Ender U., işyerinin bitişiğindeki kahvehanede oturanlardan yardım istedi. Boğazına tampon uygulanan E.U. için ambulans çağrıldı. Gelen sağlık ekipleri, Ender U.'ya ilk müdahaleyi ambulansta yaptı. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne götürülen Ender U.'nun hayati tehlikesinin bulunduğu kaydedildi. Olay yerinden 1 kilometre ilerideki halı sahadan polisi arayan Ş.U. ise gelen ekiplere teslim oldu. muhabirinin "Babanı neden bıçakladın" sorusuna, "Karakolda konuşacağım" diyen Ş.U.'nun, götürüldüğü polis merkezinde de yaşadığı şoktan dolayı ifade veremediği bildirildi.
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