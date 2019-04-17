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(Görüntülü) Babanın gözyaşları genç kızı intihardan vazgeçirdi

TEKİRDAĞ'ın Kapaklı ilçesinde inşaatın 6'ncı katına çıkarak intihara kalkışan Y.N.Y (15), babası tarafından ikna ederek bulunduğu yerden indirdi. Olay, akşam saatlerinde Atatürk Mahallesi Yuvam mevkisinde meydana geldi. İnşaat...

TEKİRDAĞ'ın Kapaklı ilçesinde inşaatın 6'ncı katına çıkarak intihara kalkışan Y.N.Y (15), babası tarafından ikna ederek bulunduğu yerden indirdi.

Olay, akşam saatlerinde Atatürk Mahallesi Yuvam mevkisinde meydana geldi. İnşaat halindeki 8 katlı apartmanın 6'ncı katına çıkan Y.N.Y., intihara kalkıştı. Kızı gören inşaat çalışanları inmesi için ikna etmeye çalışırken polise haber verildi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, Y.N.Y.'nin kendisini aşağıya atma ihtimaline karşı hava yastığı açarak önlem aldı. Polis ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren ikna çalışmaları sonuç vermeyince olay yerine Y.N.Y'nin babası Kasım Y., geldi. Hızla merdivenleri çıkarak kızının yanına ulaşan Kasım Y., göz yaşları içerisinde Y.N.Y.'yi ikna etmeye çalıştı. Aile içerisinde çözülemeyecek hiçbir sorun bulunmadığını, annesi ile birlikte daima yanlarında duracakları sözünü veren babanın bu yakarışları üzerine Y.N.Y. intihar girişiminden vazgeçti.

Psikolojik sorunlar nedeniyle bir süredir bunalımda olduğu öğrenilen Y.N.Y.'nin geçtiğimiz yıl da Atatürk Mahallesi'ndeki evlerinin balkonuna çıkarak intihar etmeye çalıştığı öğrenildi. Babasının ikna çalışmaları sonucu bulunduğu yerden indirilen Y.N.Y., sağlık kontrolü için Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 

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