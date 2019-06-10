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(Görüntülü) Azez şehidi, gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı (AKTÜEL)

SURİYE'nin Azez kentindeki Türk Silahlı Kuvvetleri üssüne, PKK/YPG'li teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit olan Uzman Onbaşı Halil Kurt (24), memleketi Hatay'ın Dörtyol ilçesinde toprağa verildi. Şehidin cenazesi ilk olarak helallik...

SURİYE'nin Azez kentindeki Türk Silahlı Kuvvetleri üssüne, PKK/YPG'li teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit olan Uzman Onbaşı Halil Kurt (24), memleketi Hatay'ın Dörtyol ilçesinde toprağa verildi.

Şehidin cenazesi ilk olarak helallik alınması için ilçeye bağlı Yeşil Mahalle'deki babası Mevlüt, annesi Leyla Kurt'un oturduğu evin önüne getirildi. Alınan helalliğin ardından şehidin cenazesi uğurlama törenin düzenleneceği Çamlık Mezarlığı'na götürüldü. Burada düzenlenen törene Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakçı, Hatay Valisi Rahmi Doğan, 39. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Alpaslan Kılınç, şehidin ailesi ve çok sayıda vatandaş katıldı. Şehidin annesi Leyla Kurt, törenin düzenlendiği mezarlığa yakınlarının yardımı ile gelebildi. Cenazenin mezarlığa girişi sırasında vatandaşlar ellerinde Türk bayrakları taşıyarak, "Şehitler ölmez vatan bölünmez" ve "Ne mutlu Türküm diyene" sloganı attı. 2 ay sonra nişan yapmak için hazırlık yaptığı öğrenilen şehit Uzman Onbaşı Halil Kurt, kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları içinde toprağa verildi. 

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