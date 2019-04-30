(Görüntülü) Azez'deki TSK konvoyuna saldırıya anında karşılık verildi

GAZİANTEP, () - SURİYE'nin Azez kentinde, üs bölgesine giden TSK konvoyuna PKK/PYD'li teröristler tarafından havanlı saldırı düzenlendi. Saldırının ardından sınır hattında ve üs bölgesinde bulunan birlikler, teröristlerin bulunduğu alanı topçu atışlarıyla vurmaya başladı. Saldırı öğle saatlerinde Azez ile Afrin arasındaki bölgede meydana geldi. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı ile terör örgütlerinden arındırılan alandaki üs bölgesine giden Türk Silahlı Kuvvetleri konvoyuna, PKK/PYD'li teröristler tarafından havan saldırısı düzenlendi. Saldırının ardından Azez ve Afrin bölgesindeki üsler ile Kilis sınırında konuşlu birliklerden, teröristlerin havanla ateş açtığı alan, topçu atışlarıyla vurulmaya başlandı. TSK birliklerinin anında karşılık verdiği saldırıda yaralı olup olmadığı henüz bilinmiyor.