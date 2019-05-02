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(Görüntülü) Ayvalık'ta 26 kaçak göçmen yakalandı

Hüsnü EVREN/AYVALIK (Balıkesir), () - BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde, yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmek isteyen 26 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekibince yakalandı. Ayvalık ilçesine bağlı Çıplak Ada açıklarında...

Hüsnü EVREN/AYVALIK (Balıkesir), () - BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde, yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmek isteyen 26 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekibince yakalandı.

Ayvalık ilçesine bağlı Çıplak Ada açıklarında devriye görevini sürdüren Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı 'SAGET-35' ekibi, yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışan şişme bottakileri fark etti. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 26 kişi, Sahil Güvenlik ekibince yakalanıp, Cunda Adası'na getirildi. Filistin, Irak, Suriye ve Somali uyruklu kaçak göçmenlere, Ayvalık Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri; yiyecek, içecek, battaniye ve ilaç yardımı yaptı. Kaçak göçmenlerin, yasal işlemlerin ardından Çanakkale Göç İdaresi'ne gönderileceği öğrenildi. 

 

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