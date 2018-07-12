ANKARA'DA TOPRAĞA VERİLDİ Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde serinlemek için girdiği denizde boğulan Zehranur Adıgüzel'in cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Ankara'nın Keçiören ilçesine getirilen Zehranur Adıgüzel'in cenazesi Muhammediye Camii’ne götürüldü. Cenazede Zehranur'un annesi Vildan ve Demirel Adıgüzel çiftinin ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü. Kılınan cenaze namazının ardından Zehranur’un cenazesi gözyaşlarıyla Karşıyaka Mezarlığına defnedildi. Muhammet BAYRAM/ANKARA, ()
(Görüntülü) Ayvalık'ta 10 yaşındaki Zehranur, denizde boğuldu (2)
ANKARA'DA TOPRAĞA VERİLDİ Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde serinlemek için girdiği denizde boğulan Zehranur Adıgüzel'in cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Ankara'nın Keçiören ilçesine getirilen Zehranur...
12 Temmuz 2018 Perşembe 15:42
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