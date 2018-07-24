(Görüntülü) Ayvacık’tan Midilli’ye geçmeye çalışan 99 kaçak yakalandı

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesi sahilinden lastik botla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışan 99 kaçak, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince yakalandı.Kuzey Ege’de devriye görevi yapan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, bugün saat 10.00 sıralarında Yeşil Liman mevkisinde 2 mil açıkta kaçakların olduğu iki ayrı lastik bot tespit etti. Yunanistan’ın Midilli Adası’na geçmeye çalışan, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan, Irak, Demokratik Kongo ve Orta Afrika Cumhuriyeti uyruklu 99 kaçak, Sahil Güvenlik Komutanlığı’na bağlı KB-4301 Bot Komutanlığı ekiplerince yakalandı.TCSG 28 Botu ile Ayvalık ilçesinin Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Komutanlığı Karakolu'na getirilen kaçaklara, giyecek, temizlik malzemesi ve yiyecek yardımı yapıldı. Lastik botta fenalaşan Afgan uyruklu iki kadın ise ambulans ile Ayvacık Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavisi yapıldı.Kaçaklar, işlemlerin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.



