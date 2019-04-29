SURAL, AMELİYATTAN ÇIKTI İstikbal Mobilya Kayserispor deplasmanından Antalya'ya döndükleri VIP minibüsün kaza yapması sonucu ağır yaralanan Josef Sural, ameliyattan çıktı. Kafasından darbe alan ve vücudunun bazı yerlerinde kırıklar oluşan Josef Sural’ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu ve yoğun bakımda bulunduğu öğrenildi. Kazada yaralanan diğer futbolcular Isaac Sackey ile Welinton Souza'nın da durumlarının iyi olduğu ancak kontrol amaçlı hastanede gözetim altında tutuldukları bildirildi.
(Görüntülü) Aytemiz Alanyasporlu futbolcuları taşıyan minibüs kaza yaptı: 1'i ağır 3 futbolcu yaralı (2)
SURAL, AMELİYATTAN ÇIKTI İstikbal Mobilya Kayserispor deplasmanından Antalya'ya döndükleri VIP minibüsün kaza yapması sonucu ağır yaralanan Josef Sural, ameliyattan çıktı. Kafasından darbe alan ve vücudunun bazı yerlerinde...
29 Nisan 2019 Pazartesi 09:23
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