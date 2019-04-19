(Görüntülü) Ayrıldığı kız arkadaşı ile onun annesini öldürüp, intihar etti

Erhan KASIRGA/MANİSA, () - MANİSA'nın Yunusemre ilçesinde, Tennur Ö. (31), bir süre önce tartışarak, ayrıldığı kız arkadaşı Rabia Bayram (23) ile onun annesi Fatma Bayram'ı (48) tabancayla vurarak, öldürdü. Tennur Ö., daha sonra aynı tabancayı başına dayayıp, ateşleyerek, yaşamına son verdi. Tennur Ö., saat 12.00 sıralarında, iddiaya göre, bir süre önce tartışarak, ayrıldığı kız arkadaşı Rabia Bayram'ın ailesiyle yaşadığı 75. Yıl Mahallesi 5381. Sokak'taki evine gitti. Burada kızın annesi Fatma Bayram ile Tennur Ö. arasında, henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Bu sırada Tennur Ö., üzerinde taşıdığı tabancasını çıkarıp, Fatma Bayram'a 3 el ateş etti. Tennur Ö., ardından dışarı kaçan eski kız arkadaşı Rabia Bayram'ın peşine düştü. Genç kızı da sırtından ve başından vuran Tennur Ö., aynı silahı başına dayayıp, ateşledi. Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaptığı kontrollerde, 3 kişinin de hayatını kaybettiğini belirledi. Polisler, 3'ü evde, 6'sı sokakta 9 boş kovan bulundu. Tennur Ö.'nün olayda kullandığı tabancaya da el koyuldu. Fatma Bayram, Rabia Bayram ve Tennur Ö.'nün cansız bedenleri, savcı ve polisin olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Morgu'na gönderildi. Olay sırasında baba Tuncer Bayram'ın evde yatak odasında uyuduğu öğrenildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.