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(Görüntülü) Ayrı yaşadığı eşini tahra ile öldürdü (2)

BOŞANMAK İSTEDİĞİ İÇİN ÖLDÜRMÜŞ Mersin'de bir süredir ayrı yaşadığı eşi Leyla Etiz'i (48) tahra ile başına defalarca vurarak öldüren Süleyman Etiz (58), adliyeye sevk edildi. Sabah saatlerinde merkez Toroslar ilçesi Demirtaş...

(Görüntülü) Ayrı yaşadığı eşini tahra ile öldürdü (2)

BOŞANMAK İSTEDİĞİ İÇİN ÖLDÜRMÜŞ Mersin'de bir süredir ayrı yaşadığı eşi Leyla Etiz'i (48) tahra ile başına defalarca vurarak öldüren Süleyman Etiz (58), adliyeye sevk edildi. Sabah saatlerinde merkez Toroslar ilçesi Demirtaş Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Süleyman Etiz, cinayetten sonra evden ayrılarak adliyeye gitti. Burada polise teslim olan Etiz, daha sonra cinayet masası ekiplerine teslim edilerek, Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Sorgulanan Etiz, uzun süredir ayrı yaşadığı eşinin boşanma davası açması nedeni ile tartıştıklarını, olay anında Leyla Etiz'i tahra ile başına defalarca vurarak öldürdüğünü söyledi. Emniyetteki sorgusu tamamlanan Süleyman Etiz, adliyeye sevk edildi.

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