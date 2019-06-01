Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Engelli kadına cinsel saldırı sanığına 21 yıl hapis cezası
Engelli kadına cinsel saldırı sanığına...
Bayramda havası nasıl olacak?
Bayramda havası nasıl olacak?
İçişleri Bakanlığından 'Silivri Cezaevi' açıklaması
İçişleri Bakanlığından 'Silivri Cezaevi' açıklaması
HSK yaz kararnamesiyle 3 bin 722 hakim ve savcının yeri değişti
3 bin 722 hakim ve...

(Görüntülü) Aynı noktada 1 saat arayla 2 kaza 2 kadın yaralı

Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ,(Bursa),() - BURSA'nın Orhangazi ilçesinde aynı noktada 1 saat arayla 2 kadına otomobil çarptı. Ağır yaralanan kadınlar hastanede yaşam savaşı verirken, vatandaşlar ana yol üzerinde çok sık trafik kazası yaşandığını,...

Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ,(Bursa),() - BURSA'nın Orhangazi ilçesinde aynı noktada 1 saat arayla 2 kadına otomobil çarptı. Ağır yaralanan kadınlar hastanede yaşam savaşı verirken, vatandaşlar ana yol üzerinde çok sık trafik kazası yaşandığını, bölgeye bir an önce alt ya da üst geçit yapılması gerektiğini söyledi.

Orhangazi’de Yalova-Bursa karayolunun geçtiği ana yol güzergahı üzerinde bugün aynı noktada 1 saat arayla 2 trafik kazası meydana geldi. Saat 13.00 sıralarındaki ilk kazada Hatice Sümer, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kesilen orta refüj tellerinin açık olduğu yerden karşıya geçmek istedi.  Ancak Sümer'e Bursa yönüne giden Ali K.'nin kullandığı 16 VT 372 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın şiddeti ile savrulan kadına ilk müdahaleyi, olay yeri yakınında bulunan özel hastanenin acil servis ekibi yaptı. Hatice Sümer daha sonra ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ali K. gözaltına alındı.

1 SAAT SONRA İKİNCİ KAZA

Saat 14.00 sıralarında meydana gelen ikinci kazada ise yolun karşısına geçmek isteyen İslim Şahinkaya'ya (65), Yalova yönünden Bursa istikametine doğru giden Mehmet S.'nin (47) kullandığı 16 BIR 98 plakalı otomobil çarptı.Yaralanan Şahinkaya da ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı. Otomobil sürücüsü gözaltına alınırken, 2 kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. 

 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328