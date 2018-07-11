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(Görüntülü) Aynı kavşakta bir ayda 3 kaza

Ali ÇEVİKBAŞ- ISPARTA, () ISPARTA'da Emre Mahallesi 123 Cadde'de bulunan kavşakta son bir ay içinde 3 trafik kazası meydana geldi. Kazalar güvenlik kameralarına yansıdı. Emre Mahallesi'nde son 1 ay içinde aynı kavşakta 3 trafik kazası meydana...

Ali ÇEVİKBAŞ- ISPARTA, () ISPARTA'da Emre Mahallesi 123 Cadde'de bulunan kavşakta son bir ay içinde 3 trafik kazası meydana geldi. Kazalar güvenlik kameralarına yansıdı. Emre Mahallesi'nde son 1 ay içinde aynı kavşakta 3 trafik kazası meydana geldi. Kazalar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. İlk kaza 3 Haziran tarihinde yaşandı. Aynı istikamette seyreden iki motosikletten biri aniden karşı şeride geçmeye çalışırken, arkadan gelen kendisine çarptı. Kazanın şiddetiyle savrularak yaralanan motosiklet sürücüleri tedaviye alındı. İkinci kaza 22 Haziran tarihinde meydana geldi. Kavşağa yaklaşan otomobil karşıdan gelen otomobile vurmamak için yol kenarındaki elektrik direğiyle evin bahçe duvarının arasına daldı. Kazada sürücü hafif şekilde yaralandı. Üçüncü kaza ise 9 Temmuz'da yaşandı. Sürücünün kontrolünden çıkan motosiklet park halindeki otomobile çarptıktan sonra devrildi. Kazada sürücüyle yolcusu yola savruldu. Kaza sonrası ayağa kalkan yaralılara çevredekilerin müdahale ettiği görüldü. Bu sırada park halindeki aracın sahibi karı- koca da alışveriş için girdikleri marketten hızla dışarı çıktı. Kadının arabanın kapılarını açmaya çalıştığı görülürken, eşinin ise kaza yapan yaralıların yanına gittiği görüntülerde yer aldı. Kaza sırasında çiftin bebeklerinin araçta olduğunu belirtildi. Kavşağa yakın bölgede oturan vatandaşlar sürekli kazaların meydana geldiğini belirterek, bir an önce önlem alınmasını istedi.

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