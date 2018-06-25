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(Görüntülü) Aynı anda yola girmeye çalışınca çarpıştılar: 1 yaralı

Dinçer AKBİR-Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli),() İZMİT'te, D-100 Karayolu'na bağlantıyı sağlayan yola aynı anda giren otomobil çarpışırken, 1 kişi yaralandı. Kaza öğle saatlerinde, D-100 Karayolu Yahyakaptan mevkiinde meydana geldi....

Dinçer AKBİR-Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli),() İZMİT'te, D-100 Karayolu'na bağlantıyı sağlayan yola aynı anda giren otomobil çarpışırken, 1 kişi yaralandı. Kaza öğle saatlerinde, D-100 Karayolu Yahyakaptan mevkiinde meydana geldi. Utku Rüzgar idaresindeki 41 KE 481 plakalı otomobil ile Yıldıray Dilaver idaresindeki 67 SG 170 plakalı otomobil aynı anda D-100 Karayolu bağlantı yoluna girmeye çalışınca çarpıştı. Olay yerine gelen itfaiye ekibi, otomobilinin içerisinde mahsur kalan Yıldıray Dilaver'i araçtan çıkardı. 112 Acil ekibi Yıldıray Dilaver'e ilk müdahalede bulunurken, kızı Şeyma Şule Dilaver babasını teselli ederek, "Sakin ol babacığım. Her şey geçti. Hastaneye sevk ettireceğim seni" dedi. Kaza nedeniyle bağlantı yolu yaklaşık yarım saat trafiğe kapalı kaldı. Polis ekipleri Utku Rüzgar'ı ifadesini almak üzere polis merkezine götürdü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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