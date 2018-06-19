AYDIN'ın Söke ilçesinde, yolcu otobüsünün sürücüsünün kontrolünden çıkıp devrilmesi soncu 28 kişi yaralandı. Kaza, sat 01.00 sıralarında Söke-Milas karayolu Yenidoğan kavşağında meydana geldi. Bodrum'dan İstanbul'a gitmek üzere yola çıkan Metro Turizm'e ait Şaban Özdere yönetimindeki 34 BM 8155 plakalı yolcu otobüsü, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yolun sağındaki şarampole devrildi. Kazanın ardından bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Sıkışan yaralılar, araçtan çıkarılarak ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kaza nedeniyle Söke-Milas Karayolu'nda trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı.
(Görüntülü) Aydın'da yolcu otobüsü devrildi: 28 yaralı
AYDIN'ın Söke ilçesinde, yolcu otobüsünün sürücüsünün kontrolünden çıkıp devrilmesi soncu 28 kişi yaralandı. Kaza, sat 01.00 sıralarında Söke-Milas karayolu Yenidoğan kavşağında meydana geldi. Bodrum'dan İstanbul'a gitmek üzere...
19 Haziran 2018 Salı 09:42
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.