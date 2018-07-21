ADLİYEYE SEVK EDİLDİ Ramazan ÇETİN / NAZİLLİ (Aydın), () Aydın'ın Nazilli ilçesinde, 5 kişiyi öldüren 4 kişiyi ise yaralayan Mustafa Duran, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
(Görüntülü) Aydın'da pompalıyla dehşet: 5 ölü, 4 yaralı (11)
ADLİYEYE SEVK EDİLDİ Ramazan ÇETİN / NAZİLLİ (Aydın), () Aydın'ın Nazilli ilçesinde, 5 kişiyi öldüren 4 kişiyi ise yaralayan Mustafa Duran, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
21 Temmuz 2018 Cumartesi 17:04
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