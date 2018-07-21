(Görüntülü) Aydın'da pompalıyla dehşet: 5 ölü, 4 yaralı (10)

CENAZELER TESLİM ALINDI Davut CAN - Mücahit BEKTAŞ / İZMİR, () Aydın'ın Nazilli ilçesinde, boşanma aşamasında olduğu eşinin kaldığı eve giden Mustafa Duran'ın pompalı tüfekle vurduğu kayınbiraderi Birol Karakılıç, onun eşi Emine Özlem Karakılıç, diğer kayınbirader Bekir Cihan Karakılıç, ailenin komşuları ve aynı zamanda akrabaları olan Filiz Kahya ile eşi Mehmet Kahya'nın cenazeleri, İzmir Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsilerin ardından yakınları tarafından teslim alındı. Kahya çiftinin Bozdağan ilçesinde, diğer üç kişinin ise Nazilli'de kılınacak cenaze namazlarının ardından toprağa verileceği öğrenildi.