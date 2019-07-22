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(Görüntülü) Aydın'da makilik alandaki yangın yayılıyor

Bahattin ALBAYRAK/NAZİLLİ (Aydın), () - AYDIN’ın Nazilli ilçesinde makilik alanda çıkan yangın, şiddetli rüzgarın etkisiyle hızla yayılmaya başladı. Alevlerin ormanlık alana sıçramaması için ekiplerin çalışması yoğun şekilde...

Bahattin ALBAYRAK/NAZİLLİ (Aydın), () - AYDIN’ın Nazilli ilçesinde makilik alanda çıkan yangın, şiddetli rüzgarın etkisiyle hızla yayılmaya başladı. Alevlerin ormanlık alana sıçramaması için ekiplerin çalışması yoğun şekilde sürüyor. Yangın, saat 22.30 sıralarında Kırsal Toygar Mahallesi ile Esenköy Mahallesi arasındaki makilik alanda çıktı. Yangını gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü'ne bildirdi. İhbar üzerine, Aydın, Denizli ve çevre ilçelerden gelen Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait yangın söndürme arazözleri alevlere müdahale etmeye başladı. Yangın rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı, gece olması nedeniyle havadan müdahale yapılamıyor. Nazilli, Bozdoğan ve Karacasu arasında kalan Karıncalıdağ'da bulunan büyük ormanlık alana doğru hızla ilerleyen yangını kontrol altına alabilmek için ekipler yoğun çaba harcıyor. Nazilli Orman İşletme Müdürü Türkay Karaca, "Orman yangını ihbarını alınca anında bölgede bulunan tüm ekiplerimizin sevkini sağladık. Hava rüzgarlı ve gece olması nedeniyle de havadan müdahale edemiyoruz. Ekiplerimiz karadan söndürme çalışmalarını sürdürüyorlar. Yangının önünü kesmeye çalışıyoruz” dedi.

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