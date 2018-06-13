Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM-Ali AKSOYER - Zeki GÜNAL- İSTANBUL Ayazağa'da bir fabrikada yangın çıktı. Fabrikada havuz malzemeleri üretildiği ve içeride çok miktarda kimyasal maddenin olduğu bildiriliyor. Ayazağa Cendere Yolu'nda bulunan bir fabrikada yangın çıktığı yönündeki ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi gönderildi. Yanan fabrikadan yükselen dumanlar birçok ilçeden görülüyor. Fabrikada havuz malzemeleri üretildiği ve içeride çok miktarda kimyasal maddenin olduğu bildiriliyor. Yangına Seyrantepe, Kağıthane, Sultangazi, Gaziosmanpaşa, Bakırköy, Şişli itfaiye ekiplerinin yanı sıra Anadolu yakasından da Ümraniye ve Çavuşbaşı itfaiye ekipleri yönlendirildi.
(Görüntülü) Ayazağa'da fabrika yangını (3)
Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM-Ali AKSOYER - Zeki GÜNAL- İSTANBUL Ayazağa'da bir fabrikada yangın çıktı. Fabrikada havuz malzemeleri üretildiği ve içeride çok miktarda kimyasal maddenin olduğu bildiriliyor. Ayazağa Cendere Yolu'nda...
13 Haziran 2018 Çarşamba 15:53
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