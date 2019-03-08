(Görüntülü) Ayakkabıcıda patlama; iş yeri sahibi ağır yaralı

Serkan KILINÇ/BEŞİKDÜZÜ (Trabzon), () - TRABZON'un Beşikdüzü ilçesindeki ayakkabı dükkanında, dün akşam, belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi. Patlama sonrası çıkan yangın, itfaiye görevlilerince söndürüldü. Patlamada ağır yaralanan iş yeri sahibi Metin Kalay, hastanede tedaviye alındı.



Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Metin Kalay'a ait ayakkabı dükkanında, dün saat 22.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi. Beşikdüzü Belediye Başkanlığı binasının yanında bulunan dükkandaki patlama sonrası yangın çıktı. Alevler dükkanı sararken, ihbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Patlama sesini duyup, panik yaşayanlar ise sokağa döküldü. İtfaiye ekibinin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü. Patlamada ağır yaralanan iş yeri sahibi Metin Kalay ise sağlık görevlilerince ambulansla Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Kalay'ın sağlık durumunun kritik olduğu belirtildi. Dükkanda büyük hasar meydana gelirken, patlamanın nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.