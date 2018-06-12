İstanbul Sultangazi'de ayakkabı hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı. Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan bir binaya geçtiğimiz pazar günü iftar vakti gelen bir kişi, dış kapı zilini rastgele çalarak kapının açılmasını bekledi. Binadakilerin iftar sofralarında olmasından faydalanan kişi, kapının kendisine açılmasıyla içeri girdi. Şüpheli, binadaki 6 ayrı daire kapısının önündeki ayakkabıları elindeki çantaya doldurarak 2 dakika sonra dışarı çıktı. Hırsızlık güvenlik kamerasına yansıdı
(Görüntülü) Ayakkabı hırsızlığı kamerada
İstanbul Sultangazi'de ayakkabı hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı. Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan bir binaya geçtiğimiz pazar günü iftar vakti gelen bir kişi, dış kapı zilini rastgele çalarak kapının açılmasını bekledi....
12 Haziran 2018 Salı 12:19
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