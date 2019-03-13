(Görüntülü) Avrasya Üniversitesi'nde yangının izleri silinmeye çalışılıyor

Fatih TURAN- Uğur AYDIN/YOMRA (Trabzon), () - TRABZON'un Yomra ilçesinde meydana gelen yangında hasar gören Avrasya Üniversitesi Erdoğan Bayraktar Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi'nde onarım çalışması başlatıldı. Eğitim öğretime ara verilen binanın görüntülenen içi, yangının boyutlarını da gözler önüne serdi. Avrasya Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Ömer Yıldız, yangının çıkış nedeninin çok yönlü araştırıldığını söyledi. Yomra ilçesi Sancak Mahallesi Hükümet Caddesi'nde yer alan Avrasya Üniversitesi Erdoğan Bayraktar Mühendislik Mimarlık Fakültesi'nde dün saat 09.00 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler bir anda yalıtım kaplı olan yerleşke binasının dış cephesini sardı. Yangın sırasında derste olan öğrenciler, akademisyenler ve çalışanlar kısa sürede tahliye edilirken, olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesiyle söndürüldü. Öğrencilerin korku ve panik yaşadığı, büyük çapta hasara neden olan yangınla ilgili soruşturma sürerken, fakültede onarım ve temizlik çalışması başlatıldı. Yangının izleri silinmeye çalışan fakülte binasının özellikle dış cephesi ve çatı kısmı kullanılamaz hale gelirken, ekipler onarım ve temizlik çalışmalarını kısa sürede bitirmek için yoğun çaba gösteriyor. 'PAZARTESİ DERS BAŞI YAPILACAK' Avrasya Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Ömer Yıldız, çalışmaları yakından takip ettiklerini, yangının çıkış nedeninin çok yönlü araştırıldığını söyledi. Yangının içeriden değil dışarıdan çıktığını söyleyen Yıldız, fakülte binasında yapılacak onarım çalışmalarının ardından pazartesi günü eğitime başlanacağını duyurdu. Yıldız, "Buradaki personelimiz olaya anında müdahale ederek öğrenci ve personelimizi kısa sürede tahliye ettiler. Can kaybı ve yaralanma olmadı. Şu anda bina içerisinde yer alan dersliklerde hiçbir zarar yok, alevler iç kısımlara sıçramadı. Binanın dış cephesi yandığı için dışarıda zarar var. Çatı katı dışında binamız kullanılır durumda. Bakımı pazar gününe kadar tamamlayıp pazartesi günü öğrencilerimiz eğitimlerine devam edecekler. Bizim için önemli olan cana zarar gelmemesi, binadaki zararlar onarılır" dedi. 'TAHLİYEMİZ ÖRNEK OLDU' Yangında hızlı şekilde binanın tahliyesinin sağlandığını kaydeden Yıldız, "Yangın bina içerisinde olmadı, dışında oldu. Elektrik kontağından olduğu ifade ediliyor ama kesinlikle doğru değil. Elektrik panolarımız sapa sağlam. Raporlar düzenleniyor, onları görmekte fayda var. Birisi bir ateş mi yaktı, yerde tiner mi vardı bilemiyorum ama belli ki yangını hızlandıracak bir şey olmuş. Bina içerisinde eğitime engel hiçbir durum yok. Diğer yerleşkelerimizde de eğitime devam edebiliriz ama öğrencilerimiz ve hocalarımızla görüştük. Morallerinin bozuk olduğunu ve dinlenmek istediklerini belirttiler. Bu çalışmaları kısa sürede tamamlayıp öğrencilerimiz eğitime devam edecek, herhangi bir aksama olmayacak. Tahliyemiz Türkiye’de herhalde örnek bir tahliye oldu. Koca bina 5 dakika içerisinde boşaldı. Duman görüldüğü anda müdahale edildi. Kurtarma ekibi olsa bu kadar hızlı boşaltılamazdı. Üniversite olmanın avantajı bu" diye konuştu.