(Görüntülü) Avrasya Üniversitesi'nde yangın (2)

TRABZON'un Yomra ilçesindeki Avrasya Üniversitesi'nde sabah saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Üniversite öğrencileri ve çalışanlar hemen tahliye edilirken, çok sayıda itfaiye ekibi alevlere müdahale ediyor.

12 Mart 2019 Salı 09:56