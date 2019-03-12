(Görüntülü) Avrasya Üniversitesi'nde yangın (1)
TRABZON'un Yomra ilçesindeki Avrasya Üniversitesi'nde sabah saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Üniversite öğrencileri ve çalışanlar hemen tahliye edilirken, çok sayıda itfaiye ekibi alevlere müdahale ediyor.
12 Mart 2019 Salı 09:56
TRABZON'un Yomra ilçesindeki Avrasya Üniversitesi'nde sabah saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Üniversite öğrencileri ve çalışanlar hemen tahliye edilirken, çok sayıda itfaiye ekibi alevlere müdahale ediyor.
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.