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(Görüntülü) Avcılar'da medyum operasyonu

AVCILAR Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Büro ekipleri, 'Medyum Rüstem Hoca' olarak tanınan Rüstem Yücesan (40)'ı bürosuna gelen müşterilere muska yazdığı gerekçesiyle iki çalışanı ile birlikte gözaltına aldı. Şikayetler üzerine,...

AVCILAR Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Büro ekipleri, 'Medyum Rüstem Hoca' olarak tanınan Rüstem Yücesan (40)'ı bürosuna gelen müşterilere muska yazdığı gerekçesiyle iki çalışanı ile birlikte gözaltına aldı.

Şikayetler üzerine, Güvenlik Büro ekipleri, Avcılar Marmara Caddesi'ndeki  büroyu bir süre takip altına aldı. Müşteri gibi randevu alan sivil görevliler, Rüstem Yücesan'ın  muska yazdığını belirleyince operasyon yaptıi. 'Ünlü Spiritualist Rüstem Hoca' yazılı bürosuna düzenlenen baskında sekreteri ve bir çalışanı ile gözaltına alınan Yücesan'ın bilgisayarına ve muska yazarken kullandığı değerlendirilen dua kitaplarına el konuldu.


 

YASAYA GÖRE DOLANDIRICILIK SUÇU

Muska yazmak, TCK'nın 158 - 1'inci maddesine göre, muska yazmak ve büyü yapmak, 'Nitelikli dolandırıcılık' suçu kapsamına giriyor.

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