Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, () - DÜZCE'de, bankaların otomatik para çekme makinelerine (ATM) kart kopyalama cihazı yerleştiren 3 kişiden biri, polisin operasyonuyla suçüstü yakalandı. Düzce'de polisi arayan bazı kişiler, ATM'lerin önünde bulunan 3 kişi hakkında ihbarda bulundu. Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ve Siber Suçlarla Mücadele Şubesi Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları inceleme sonucu 3 kişinin ATM'lere kart kopyalama cihazı yerleştirdiğini belirledi. ATM'lerin güvenlik kameralarının kayıtları incelenerek, kimlikleri belirlenen 3 kişiden A.B., kart kopyalama cihazı yerleştirirken yakalandı. A.B., gözaltına alınırken, 2 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.
(Görüntülü) ATM'ye kart kopyalama cihazı yerleştirirken yakalandı
Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, () - DÜZCE'de, bankaların otomatik para çekme makinelerine (ATM) kart kopyalama cihazı yerleştiren 3 kişiden biri, polisin operasyonuyla suçüstü yakalandı. Düzce'de polisi arayan bazı kişiler, ATM'lerin önünde...
12 Temmuz 2018 Perşembe 16:45
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