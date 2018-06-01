(Görüntülü) Atatürk büstlerini uyuşturucu almak için çalıp satmış

ANTALYA'da, iki okulun bahçesindeki pirinç Atatürk büstlerini çalıp sattığı belirlenen A.Y. (26), yakalandı. A.Y., ifadesinde iki büstü uyuşturucu almak için çaldığını, tanesini 80 TL'ye hurdacıya sattığını söyledi. Muratpaşa ilçesindeki Hanım- Ömer Çağıran İlkokulu ile Muratpaşa İmam Hatip Ortaokulu'nun bahçesindeki Atatürk büstleri, geçen hafta, farklı günlerde sabaha karşı çalındı. Okul idarecilerinin ihbarı üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Ekipler, her iki okulun çevresindeki işyerlerinin güvenlik kameraları görüntülerini incelemeye aldı. Görüntülerden, büstleri hırsızlıktan 5 kaydı bulunan uyuşturucu bağımlısı A.Y.'nin çaldığı saptandı. Ekipler, A.Y'yi, Yeşildere Mahallesi'nde (Zeytinköy) uyuşturucu almaya giderken gözaltına aldı. Emniyet Müdürlüğüne götürülen A.Y., ifadesinde iki büstü uyuşturucu almak için çaldığını, tanesini 80 TL'ye hurdacı M.K.'ye sattığını söyledi. A.Y. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, M.K. hakkında ise 'çalıntı mal almak'tan işlem yapıldı. Bu arada, A.Y.'nin okul bahçesindeki büstleri çalma anı, güvenlik kamerasına da yansıdı.