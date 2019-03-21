(Görüntülü) Askeriye önüne bırakılan poşet, panik yarattı

ANKARA'nın Çankaya ilçesindeki Kara Harp Okulu Komutanlığı'nın bahçe duvarının önüne bırakılan poşet, bomba şüphesiyle paniğe neden oldu.



Olay, saat 20.00 sıralarında Ayrancı Mahallesi Dikmen Caddesi üzerinde meydana geldi. Kara Harp Okulu Komutanlığı önünden geçenler, duvar dibinde bulunan poşeti görerek polise haber verdi. Bölgeye gelen polis ekipleri, Emniyet Genel Müdürlüğü ile Kara Harp Okulu Komutanlığı arasında bulunan poşetin içinde bomba olabileceğinden şüphelendi.



Poşetin çevresine güvenlik şeridi çeken ekipler, çevredekilere bölgeden uzaklaşmaları konusunda uyarıda bulundu. Dikmen Caddesi, çift taraflı araç ve yaya trafiğine kapatıldı. Daha sonra olay yerine gelen bomba imha uzmanı, özel kıyafetle poşeti inceledi. Bomba imha uzmanının incelemesinde poşetin içinde kıyafet olduğu anlaşıldı.