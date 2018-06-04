SEGBİS BAĞLANMADI, İFADE VEREMEDİ Edirne'de yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçarken yakalanan 'Askeri Casusluk Davası'nın hakimi İsmail Kurt hakkında üzerinde bulunan sahte kim nedeniyle soruşturma açıldı. Savcılık sorgusunun ardından hakim İsmail Kurt, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) odasına alındı. Hakkında soruşturma yürüten İstanbul'daki mahkemeye bağlantı uzun süre yapılamayan Kurt, yeniden Edirne Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Soruşturma sürüyor.
(Görüntülü) 'Askeri Casusluk Davası'nın hakimi, Yunanistan'a kaçarken yakalandı (2)
SEGBİS BAĞLANMADI, İFADE VEREMEDİ Edirne'de yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçarken yakalanan 'Askeri Casusluk Davası'nın hakimi İsmail Kurt hakkında üzerinde bulunan sahte kim nedeniyle soruşturma açıldı. Savcılık sorgusunun...
04 Haziran 2018 Pazartesi 18:45
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.