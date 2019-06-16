(Görüntülü) Asansörde mahsur kalan adamı itfaiye kurtardı
ANKARA’da, evinin bulunduğu kata çıkarken arızalanan asansörde mahsur kalan Ebubekir Koçak, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Olay, saat 03.00 sıralarında Çankaya Sağlık Mahallesi Aksu Sokak'taki bir apartmanda meydana geldi. Ebubekir...
16 Haziran 2019 Pazar 09:15
ANKARA’da, evinin bulunduğu kata çıkarken arızalanan asansörde mahsur kalan Ebubekir Koçak, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Olay, saat 03.00 sıralarında Çankaya Sağlık Mahallesi Aksu Sokak'taki bir apartmanda meydana geldi. Ebubekir Koçak, 3'üncü kattaki dairesine çıkarken arızalanan asansörde mahsur kaldı. Bağırarak yardım isteyen Koçak, komşularından itfaiyeye haber vermelerini istedi. Gelen itfaiye ekibi, 20 dakika boyunca kabinde mahsur kalan Koçak’ı kurtarmak için çalışma başlattı. İtfaiye erleri, elektriği keserek kapıyı levyeyle zorlayıp, 10 dakikalık çalışmayla Koçak'ı kurtardı. Ebubekir Koçak'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
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