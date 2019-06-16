(Görüntülü) Artvin'de kamyon yuvarlandı: 1 ölü, 8 yaralı
ARTVİN'in Şavşat ilçesinde, yaylaya göç edenleri taşıyan kamyon, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, uçurumdan yuvarlandı. Kazada, 1 kişi öldü, 4'ü ağır, 8 kişi de yaralandı. Kaza, Şavşat-Ardanuç karayolu, Varyant mevkisinde...
16 Haziran 2019 Pazar 16:00
ARTVİN'in Şavşat ilçesinde, yaylaya göç edenleri taşıyan kamyon, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, uçurumdan yuvarlandı. Kazada, 1 kişi öldü, 4'ü ağır, 8 kişi de yaralandı. Kaza, Şavşat-Ardanuç karayolu, Varyant mevkisinde meydana geldi. Bilbilan Yaylası'na büyükbaşlarıyla göç eden yöre sakinlerini taşıyan, sürücüsününü kimliği öğrenilmeyen kamyon, iddiaya göre freninin boşalması sonucu, 250 metrelik uçarımdan yuvarlandı. Kazada, 1 kişi öldü, 4'ü ağır, 8 kişi de yaralandı. Kamyonun kasasındaki 1 büyükbaş da telef oldu. Kazanın ardından bölgeye kurtarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
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