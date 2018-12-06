ARDAHAN’da etkili olan yoğun sis ve buzlanma nedeniyle çok sayıda hasarlı kaza meydana geldi. Kentte gece başlayan yoğun sis, sabah saatlerine kadar etkisini sürdürdü. Sisle birlikte özellikle kent merkezinde görülen buzlanma, kazaları da beraberinde getirdi. Sabah saatlerinde trafiğin yoğunlaştığı Ardahan-Kars çevre yolunda yoğun buzlanma meydana geldi. Buzlanmadan dolayı birçok araç kaza yaptı. Can kaybının olmadığı kazalarda, bariyer ve trafik levhalarına çarpan araçlarda maddi hasar oluştu. Karayolları ekiplerinin tuzlama çalışması yaptığı yolda trafik, kısa süreliğine tek şeritten sağlandı. Bariyerlere çarpan bir TIR'ın sürücüsü, "Buzlanma nedeniyle aracı toparlayamadık, bariyerlere çarptık. Çok şükür yaralanan olmadı" dedi.
(Görüntülü) Ardahan'da sis ve buzlanma kazalara yol açtı
ARDAHAN’da etkili olan yoğun sis ve buzlanma nedeniyle çok sayıda hasarlı kaza meydana geldi. Kentte gece başlayan yoğun sis, sabah saatlerine kadar etkisini sürdürdü. Sisle birlikte özellikle kent merkezinde görülen buzlanma, kazaları da...
06 Aralık 2018 Perşembe 12:12
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