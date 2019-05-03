(Görüntülü) Arda uyuya kaldı, kapıyı açtıramayan ailesi endişelendi

BURSA’da komşuya giderken evde bıraktıkları 15 yaşındaki oğulları Arda'ya kapıyı açtıramayan Semra ve İlker A. çifti, polise ve itfaiyeye haber verdi. İtfaiye ekiplerinin pencereden girdiği 2'nci kattaki dairede, Arda bilgisayar başında uyurken bulundu. Olay, Nilüfer ilçesinde dün saat 23.00 sıralarında meydana geldi. 4 katlı binanın 2’nci katında yaşayan Semra A. ve İlker A. komşularına gitmek için evden çıktı. O sırada evde bulunan çiftin oğulları Arda A., kapıyı kilitleyerek bilgisayarda oyun oynamaya başladı. Kısa bir süre sonra bilgisayar başında uyuya kalan Arda A., annesinin ve babasının döndüğünü fark etmedi. Çift, oğullarına kapıyı açtıramadı. Çocuğuna bir şey olduğunu düşünen anne, kısa süre baygınlık geçirdi. Haber verilmesi üzerine binaya polis ve itfaiye ekipleri geldi. İtfaiye ekibi, yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından açtıkları pencereden içeriye girdi. Arda, bilgisayar başında uyurken bulundu. Evin kapısını açan çocuk, karşısında polis ve mahalleliyi görünce şaşırdı. Anne, oğluna sarılarak, “Oğlum neden böyle bir şey yaptın, saatlerdir kapıyı tekmeliyoruz duymadın mı ?” dedi.