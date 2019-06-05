(Görüntülü) 'Arazi' kavgasında kardeşi ile yeğenini bıçakladı

Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), () - ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, arazi anlaşmazlığı nedeniyle aralarında husumet bulunan 2 kardeş kavga etti. Sopa ve bıçakların kullandığı kavgada S.S. (57), kardeşi ve yeğenini bıçaklayarak, yaraladı.



Olay, öğle saatlerinde, Ereğli'ye bağlı Doğancılar köyünde meydana geldi. Arazi anlaşmazlığı yüzünden husumetli olan S.S. ile kardeşi N.S. (55) ve onun oğlu E.S. (20) arasında tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüşürken S.S., sopa darbeleriyle hafif yaralandı. S.S., daha sonra evden aldığı bıçakla N.S. ile E.S.'ye saldırdı. Vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan N.S. ve E.S., sağlık görevlilerince ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. N.S., ağır yaralanırken, E.S.'nin ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Jandarma, S.S.'yi gözaltına alırken, olayla ilgili soruşturma başlattı.

