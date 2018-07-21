(Görüntülü) Arazi kavgasında araya giren kardeşinin eşini vurdu
SİVAS'ta, arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartıştığı kardeşi Musa A.'ya (54) tabancayla ateş eden Ömer A. (58), araya giren kardeşinin eşi Nardane A.'yı (46) ağır yaraladı. Olay, saat 10.30 sıralarında Kümbet Mahallesi 7'nci Sokak'ta...
21 Temmuz 2018 Cumartesi 16:15
SİVAS'ta, arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartıştığı kardeşi Musa A.'ya (54) tabancayla ateş eden Ömer A. (58), araya giren kardeşinin eşi Nardane A.'yı (46) ağır yaraladı. Olay, saat 10.30 sıralarında Kümbet Mahallesi 7'nci Sokak'ta meydana geldi. Kendilerine ait 3 katlı apartmanda oturan Ömer A. ile kardeşi Musa A. arasında, iddiaya göre, arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Ömer A. yanında bulundurduğu tabancayla kardeşi Musa A.'ya ateş etti. Bu sırada araya Musa A.'nın eşi Nardane A. araya girdi. Nardane A., tabancadan çıkan kurşunlarla başından ve elinden yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Nardane A., Numune Hastanesi'ne kaldırıldı. Nardane A.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınan Ömer A., sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Soruşturmanın sürdüğü belirtildi.
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