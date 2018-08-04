(Görüntülü) Aralarında husumet olan kişiyi bacağından vurdu

ÇANAKKALE’de Hakan Sanlı (27), aralarında geçmişe dayalı husumet nedeniyle tartıştığı Erdal Ç. (35), tarafından tüfekle bacağından vuruldu.



Bayramiç ilçesine bağlı Yassıbağ köyündeki olay saat 21.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre aralarında önceden husumet olduğu ileri sürülen Erdal Ç. ile Hakan Sanlı karşılaştı. Yaşanan sözlü tartışmanın ardından Erdal Ç. evinden aldığı tüfekle köy meydanına geldi. Erdal Ç., tüfeği bir el ateşleyerek, Hakan Sanlı’yı sol bacağından yaraladı. Kanlar içinde yere yığılan Hakan Sanlı, amcası Ramazan Sanlı tarafından otomobille Bayramiç Devlet Hastanesi'ne getirildi. Bayramiç Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalesinin ardından Hakan Sanlı Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Sanlı’nın hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.



Hakan Sanlı’yı tüfekle yaralayan zanlı Erdal Ç. ise Jandarma’ya teslim oldu. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.