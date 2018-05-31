(Görüntülü)  'Aradaki adam' yöntemiyle 11 milyon euroluk dolandırıcılık





*2'si Nijeryalı 11 kişinin gözaltına alındığı operasyon polis kamerasında





*715 bin Euroluk dolandırıcılık ise son anda önlendi.





Haber: Çağatay KENARLI-İSTANBUL



İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube ekiplerine başvuran bir uluslararası ticaret firmasının yetkilisi bilgileri dışında şirket hesaplarından 11 milyon 231 bin 684 Euro'nun EFT yapıldığı, şirket yetkililerinin bu EFT'den bilgisi olmadığını belirterek şikayetçi oldu. Siber polisler konuyla ilgili yaptığı çalışmalarda şirketin mail hesaplarının hacklendiğini dolandırıcılığın 'Man in the middle' diye adlandırılan 'aradaki adam' yöntemiyle yapıldığını tespit etti. Polis ekipleri, yaptığı incelemede firmanın mail trafiğini ele geçiren bilgisayar korsanlarının 2 firma arasındaki yazışmaya girerek kendi hazırladıkları sahte maili ileterek havalenin kendi hesaplarına gelmesini sağladıklarını tespit etti. Bilgisayar korsanları firmaların daha önceden yollamış olduğu e-faturalar ve ön faturaların benzerlerini hazırlayarak diğer firma sahiplerine de bu yolla güven verdiklerini belirledi.







2'Sİ YABANCI 11 GÖZALTI



Yapılan tespitlerin ardından İstanbul merkezli, Tekirdağ, Aksaray ve Antalya'da bulunan şüphelileri yakalamak için eş zamanlı operasyon düzenlendi. Nijerya uyruklu W.A.A. ve C.C.O. ile A.K., Ö.A., M.T., M.D., A.Ç., S.Ç., MA., HD., ve İHB. gözaltına alındı. Şüphelilerden M.D.'nin geçmişte açığa alınan bir polis olduğu, H.D.'nin ise Devlet Demiryolları'nda işçi olarak görev yaptığı öğrenildi.







715 BİN EURO'LUK VURGUN SON ANDA ÖNLENDİ



Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 2 bin 650 Euro, çok sayıda cep telefonu, dizüstü bilgisayar, harddisk, hafıza kartları, banka cüzdanları, hesap ekstreleri gibi pek çok evrak ele geçirildi. Polis ekipleri bilgisayarlarda yaptığı incelemede şüphelilerin 715 bin Euro tututarında bir vurgun daha yapacaklarını belirleyince paraya bloke koydurdu.





3 TUTUKLU, 8 ADLİ KONTROL



Vatan Caddesi'nde bulunan Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan 2'si Nijerya uyruklu toplam 11 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Nijerya uyruklu W.A.A. ve C.C.O. ile A.K. tutuklanırken, 8 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.





OPERASYON POLİS KAMERASINDA



Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı operasyon polis kameraları tarafından görüntülendi. Polis ekiplerinin evlerde arama yapması ve şüphelileri gözaltına alması ile adliyeye sevk edilmeleri kameralarca kaydedildi.



