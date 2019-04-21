(Görüntülü) Araçlarındaki hasarı incelerken otomobil çarptı: 3 yaralı

BURSA'da otomobilleri ile geçirdikleri kazadan yara almadan kurtulan 3 kişi, araçlarındaki hasarı incelerken başka bir otomobilin çarpması sonucu yaralandı.



Dursun K., idaresindeki 16 AT 395 plakalı otomobil, Mudanya-Bursa kara yolu Sanayi Caddesi'nde bariyerlere çarptı. Kazanın ardından otomobildeki hasarı incelemek için araçtan inen Dursun K., Hacı K. ve Murat I.'ya, Mert E.'nin kullandığı 16 R 0330 plakalı otomobil çarptı. Kazada yaralanan Dursun K., Hacı K., ve Murat I., olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kazanın ardından gözaltına alınan sürücü Mert E., ifadeleri alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.