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(Görüntülü) Aracın motoruna giren yavru kedi, 3 saatte kurtarıldı

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde hafif ticari aracın motor kısmına giren yavru kedi, itfaiye ekipleri tarafından yaklaşık 3 saat süren operasyon sonucu kurtarıldı. Gebze'nin Tatlıkuyu Mahallesi Körfez Caddesi üzerinde, Ahmet Batut, iş yerinin...

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde hafif ticari aracın motor kısmına giren yavru kedi, itfaiye ekipleri tarafından yaklaşık 3 saat süren operasyon sonucu kurtarıldı. Gebze'nin Tatlıkuyu Mahallesi Körfez Caddesi üzerinde, Ahmet Batut, iş yerinin önüne park ettiği kendisine ait 41 UN 674 plakalı hafif ticari aracın motor kısmından kedi sesi geldiğini fark etti. Aracının kaportasını açarak sesin geldiği yere bakan Batut, motor kısmında yavru bir kedinin sıkışmış olduğunu gördü. Yavru kediyi kendi imkanıyla çıkarmaya çalışan Ahmet Batut sonuç alamayınca Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi'ne haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekibi yaklaşık 3 saati bulan çalışma sonunda, yavru kediyi aracın motor kısmından çıkardı. Yiyecek verilen yavru kedi, bir süre sonra gözden kayboldu.

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